Non solo De Paul: il post Eriksen può essere Luis Alberto

Il post Eriksen potrebbe avere due nomi in Serie A: non solo De Paul ma anche Luis Alberto. Conte ha chiesto un giocatore in grado di portare qualità ed imprevedibilità per il centrocampo e viste le difficoltà per il bianconero, torna di moda la pista che porta al giocatore biancoceleste: capace di giocare da mezzala sinistra e da trequartista, è il profilo ideale per il salto di qualità della mediana nerazzurra. L’investimento potrebbe essere supportato per circa 30 milioni di euro.

