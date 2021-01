L’uomo del momento in casa Inter è senza dubbio Nicolò Barella. Il centrocampista italiano piace a tutti e dalla premier sono pronti alla maxi offerta

Tutti pazzi per Nicolò Barella. Il centrocampista italiano dell'Inter ha conquistato tutti a suon di prestazioni da campione consumato. L'ultima notte magica contro la Juventus di domenica lo ha consacrato definitivamente all'interno dell'ecosistema di Antonio Conte che lo ha sempre ritenuto indispensabile al suo gioco e alla crescita della squadra. Rapido, forte fisicamente, bravo tecnicamente, tenace e abile in zona gol: Barella è un centrocampista completo che fa quindi inevitabilmente gola anche in ottica calciomercato.

Calciomercato Inter, Liverpool pazzo di Barella: ingaggio raddoppiato

Un gol e un assist nella notta trionfale di San Siro contro la Juventus per Barella che è tornato sotto i riflettori di prepotenza, attirando su di se i maggiori club europei. Nello specifico su tutti sembra esserci il Liverpool a caccia di rinforzi per il centrocampo. Possibile che i ‘Reds’, che già ci provarono quando il mediano indossava la maglia del Cagliari, sottopongano a lui e al suo agente un contratto quinquennale da 7 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni.

Un vero e proprio raddoppio per un totale di 35 milioni al calciatore ai quali vanno aggiunti una 60ina di milioni per il cartellino da pagare all’Inter: totale da 95 milioni di investimento. Barella dal canto suo resta ancora legatissimo ai nerazzurri ed è anzi speranzoso di prolungare il proprio accordo con il club di Suning incrementando l’ingaggio fino a 4/4,5 milioni. Al netto di ogni ragionamento Barella non è sul mercato.