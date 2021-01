Inter: Bastoni e Barella sono stati protagonisti anche nel match vinto dai nerazzurri contro la Juventus confermandosi sempre più in crescita

La folgorante vittoria dell’Inter contro la Juventus (2-0) ha rimesso in piedi i nerazzurri in campionato dopo le due trasferte amare di Genova (contro la Sampdoria 2-1) e Roma (contro i giallorossi 2-2). Una vittoria di carattere come dalle parti di Appiano Gentile non se ne vedevano da tempo. Merito di Antonio Conte, che ha preparato il match contro i bianconeri alla grande, ma anche di giocatori come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella giovani quanto fondamentali nell’11 titolare della ‘Beneamata’. Per tutte le altre news clicca QUI.

Le due ‘B’ di Conte, arrivati con poca esperienza e tanto talento in nerazzurro, si sono ormai presi l’Inter. Anche ieri, quando contava, hanno risposto presente. Sono arrivati un assist per parte (più un gol di Barella, ndr). Sorride il ‘Biscione’, ma anche la Nazionale italiana che può contare su qualcosa di più di due promesse. Veri e propri talenti che hanno tanta voglia e fame di vincere. D’altronde, i nerazzurri hanno investito molto su entrambi. Conte ci ha creduto, Mancini ringrazia.