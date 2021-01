Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Massimo Moratti a proposito della cessione del club da parte di Suning e su un suo possibile ritorno

A ‘Tuttosport’ Massimo Moratti ha smentito senza mezzi termini alcune voci che ipotizzavano un suo ritorno al timone dell’Inter, messa in vendita da Suning. “Io di nuovo proprietario? No, certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona“, le parole dell’ex patron nerazzurro, non certo felice del possibile passaggio di consegne dalla famiglia Zhang al fondo Bc Partners. Per tutte le altre news clicca QUI.

Suning lascia l’Inter, Moratti: “Dispiace, avevano tutte le caratteristiche giuste. Serve una famiglia non un fondo”

“Spiacerebbe molto l’addio di Suning – ha sottolineato Moratti – perché sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste, che fosse una famiglia a condurre le danze con una capacità finanziaria notevole legata a un’industria importante e ben ramificata alle spalle. Questo era il meglio che l’Inter potesse trovare, non un fondo, ma una famiglia“, ha concluso con amarezza l’ex storico numero uno della ‘Beneamata’.