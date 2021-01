Nuove clamorose indiscrezioni su Lukaku e l’assalto al suo cartellino da parte di un top club europeo. Spuntano le cifre della possibile operazione con l’Inter

Nonostante stia attraversando un periodo di appannamento, conseguenza di qualche acciacco fisico, Romelu Lukaku resta il giocatore simbolo nonché quello più determinante dell’Inter di Antonio Conte. E, finanche, il più corteggiato sul calciomercato, coi rumors sempre più insistenti riguardo un nuovo tentativo del Manchester City di Pep Guardiola alla fine di questa stagione. I ‘Citizens’ sono chiamati a sostituire Aguero, in scadenza di contratto, con il tecnico catalano che avrebbe individuato nel belga il degno erede.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ennesima tegola per Conte | L’attaccante di nuovo ko

Calciomercato Inter, 180 milioni di euro per Lukaku

A proposito di Lukaku-City, in Spagna si sbilanciano ancor di più svelando quella che potrebbe essere l’offerta per l’Inter. Un’offerta che viene definita ‘storica’ per il City, visto che toccherebbe i 120 milioni di euro. A cui ovviamente andrebbe sommato l’investimento per l’ingaggio, ovvero per convincere il belga a lasciare Milano per far ritorno in Inghilterra, a Manchester ma ai rivali cittadini dell’ex United. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI Possibile che venga proposto al classe ’93 di Antwerpen il raddoppio dell’attuale stipendio, quindi qualcosa come 15 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. In totale 60 milioni, 180 considerata la spesa per il cartellino.