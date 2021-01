Calciomercato Inter: i nerazzurri sperano in un vice Lukaku. Soprattutto Conte anche se la strada non sembra portare a niente di buono

Dopo la folgorante vittoria dell’Inter contro la Juventus allo stadio ‘San Siro’ (2-0), i nerazzurri sembrano credere veramente allo scudetto che, ormai, manca da oltre 10 anni. Per cercare di raggiungere l’ambizioso quanto complesso obiettivo, il ‘Biscione’ proverà a rinforzare nei limiti del possibile la rosa a disposizione di Antonio Conte. In Felipe Caidedo, la ‘Beneamata’ vede il vice Lukaku ideale.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Incontro con gli agenti

Calciomercato Inter, scambio Caicedo-Ranocchia: perché è (im)possibile

Secondo ‘Il Messaggero’, l’Inter punta Felipe Caicedo, giocatore che piace anche alla Juventus. L’attaccante della Lazio potrebbe essere protagonista di uno scambio insieme ad Andrea Ranocchia fra le due compagini. Questo affare permetterebbe agli uomini di Inzaghi di coprirsi in difesa visto che, a causa di un infortunio alla caviglia, Luiz Felipe mancherà a lungo. Dall’altra parte, la ‘beneamata’ risparmierebbe sul cartellino del centravanti classe 1988.

LEGGI ANCHE>>> Vieri: ”Contro la Juve vista la miglior Inter di Conte”

Ciò che rende difficile questa operazione, però, è Caicedo stesso. il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito non accetterebbe mai una proposta del genere, soprattutto perché Ranocchia ha il contratto in scadenza a giugno. Operazione, quindi, davvero difficile da attuare. Se poi pensiamo al veto voluto da Suning a gennaio sia sul mercato in entrata che quello in uscita, il cerchio si chiude.