Calciomercato Inter: gli agenti di Lautaro Martinez sono all’interno della sede dei nerazzurri per parlare del rinnovo. Tutti i dettagli

Ore calde in casa Inter. In queste ore, all’interno della sede dei nerazzurri si sta discutendo il futuro di Lautaro Martinez. Come riportato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, infatti, gli agenti dell’argentino, Carlos Alberto Yaque e Rolando Zarate, sono arrivati verso le 15.15.

Lautaro, che ha il contratto in scadenza nel 2023, poco prima del derby d’Italia vinto dalla ‘Beneamata 2-0 aveva fatto capire che il suo entourage stesse lavorando da tempo con Marotta e soci per discutere il rinnovo del sudamericano. Una buona notizia per Antonio Conte dato che il centravanti è uno dei giocatori più importanti per il tecnico leccese.