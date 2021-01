Affare in chiusura per l’Inter che affonderà definitivamente il colpo per un giovane rinforzo in ottica futura: Kevin Zefi

L’Inter continua a lavorare su più fronti in questo inizio di 2021. I nerazzurri mantengono infatti un occhio saldamente sul presente e l’altro sul futuro anche in ottica calciomercato dove si punta soprattutto a rinforzare l’attacco. Lukaku e Lautaro restano due garanzie mentre alle spalle della coppia d’attacco vige una maggiore incertezza. Per quanto riguarda un futuro meno immediato l’Inter si sta cautelando con un nuovo talentuoso attaccante, già accostato in estate alla truppa di Conte. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, colpo per il futuro: arriva Zefi

Stando a quanto rivelato dall’Indipendent la star delle giovanili dello Shamrock Rovers, Kevin Zefi dovrebbe completare il suo trasferimento all’Inter nelle prossime settimane. Il promettente attaccante è stato collegato ai nerazzurri di Suning già la scorsa estate, e l’accordo è ora vicino al completamento.

Dopo aver raggiunto l’intesa con la società meneghina, il talento irlandese arriverà a Milano nelle prossime settimane per firmare il contratto e con lui si sposterà anche la famiglia. Zefi peraltro è diventato il più giovane marcatore nella storia del campionato locale quando ha è andato in gol contro il Longford Town a settembre.