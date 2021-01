Inter: il calciatore del Real Madrid Vinicius Jr ha svelato alcuni dettagli sullo storico giocatore dei nerazzurri Adriano. I dettagli

Vinicius Junior, centrocampista offensivo del Real Madrid, ai microfoni di ‘Gaffer’, rivista inglese, Ha spiegato com’è nata la sua passione per il calcio, uno sport che non amava particolarmente vedere quando era un bambino. Ha rivelato anche il suo ricordo d’infanzia più bello che vede protagonista l’ex giocatore dell’Inter Adriano:

“Il mio più grande ricordo d’infanzia riguarda la vittoria del Flamengo in campionato nel 2009 con protagonista l’Imperatore’ Adriano. Ad essere sincero, prima non mi piaceva guardare il calcio. Ma in quel momento, quando lui tornò, cambiò tutto per me. Ho visto tutte le partite di quella stagione e ricordo tutti quei momenti molto chiaramente“.