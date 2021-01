DIRETTA Serie A LIVE, Udinese-Inter | La cronaca in tempo reale

La diciannovesima giornata di Serie A mette di fronte Udinesee Inter nella Dacia Arena. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita all’Udinese nell’anticipo valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono dare seguito alla vittoria contro la Juventus per avere una chance di aggiudicarsi il titolo di campione d’inverno in caso di sconfitta del Milan. Dall’altra i bianconeri di Gotti puntano ad un risultato di prestigio per allontanarsi dalla zona retrocessione. Interlive.it vi offre la sfida della Dacia Arena in tempo reale.