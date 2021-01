Le ultime news Inter mettono in evidenza la frase shock pronunciata da Maresca al termine della sfida con l’Udinese, dopo che aveva espulso Conte e Oriali

Maresca shock. Al termine di Udinese-Inter, stando a quanto riportato da Sky Sport’, l’arbitro della sezione di Napoli si sarebbe rivolto a Oriali (espulso poco dopo Antonio Conte, rivoltosi a lui in maniera pesante) pronunciando testuali parole: “Bisogna accettare quando non si vince“. Il comportamento del direttore di gara della sezione di Napoli è del tutto deprecabile, essendo un giudice di gara doveva, avrebbe dovuto limitarsi a uscire dal campo in silenzio, annotando semmai a referto eventuali altri comportamenti ed esternazioni fuori luogo dei protagonisti o non dell’incontro.