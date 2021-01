Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza Julian Draxler con le clamorose indiscrezioni riguardo il suo futuro

E’ da un po’ che Julian Draxler viene accostato all’Inter. Negli ultimi due mesi le voci sono diventate un po’ più insistenti, con alcune delle quali che davano i nerazzurri fermamente intenzionati a mettere le mani sul suo cartellino. Ovviamente in vista della prossima stagione e quindi a parametro zero, considerato che il suo contratto col Paris Saint-Germain, dove non ha certo un ruolo da protagonista, scade nel prossimo giugno. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Draxler verso l’Arsenal

Il 27enne tedesco è stato associato pure a Juventus e Milan, ai rossoneri per l’eventuale post Calhanoglu, tuttavia le ultimissime indiscrezioni lo danno spedito in direzione Premier League. Nella fattispecie all’Arsenal di Arteta, alla ricerca di un elemento da piazzare alle spalle delle due punte nel 4-3-1-2 che ha permsso al tecnico spagnolo di rilanciare la squadra. Piace Eriksen, ma a quanto pare i londinesi gli preferiscono l’ex Schalke 04. Stando a ‘todofichajes.com’, la trattativa tra l’Arsenal e il PSG potrebbe chiudersi già in questa finestra di mercato, ai transalpini un piccolo indennizzo.