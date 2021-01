DIRETTA Coppa Italia LIVE | Derby Inter-Milan: la cronaca in tempo reale

I quarti di finale di Coppa Italia mettono di fronte Inter e Milan nel derby dello stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter affronta il Milan in un delicatissimo derby di sola andata valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Da un lato i nerazzurri di Conte sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato la Fiorentina agli ottavi di finale. Dall’altro i rossoneri di Pioli hanno avuto la meglio sul Torino nel turno precedente. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Juventus e Spal in semifinale. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.