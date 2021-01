Inter-Milan: questa sera nerazzurri e rossoneri si sfideranno in Coppa Italia. Serginho ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul derby

Serginho, ex calciatore rossonero, è stato intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul derby di Coppa Italia Inter-Milan. L’ex giocatore sudamericano si è espresso anche sulla sfida scudetto tra le due rivali:

“Stasera è fondamentale. Il distacco in classifica è minimo e gli effetti di un derby non vanno sottovalutati. Ma vinciamo noi (Milan, ndr). Inter più attrezzata? Loro hanno più esperienza. Ma lo scudetto si vince ogni domenica, e il Milan è la squadra che ha dimostrato più equilibrio e continuità finora oltre ad una grande fame di successi. Ibrahimovic? Questi mesi sono il frutto di una carriera da atleta vero: cura ogni dettaglio. Me lo immagino in Champions League: farà grandi cose anche a 40 anni”.