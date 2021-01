Interlive.it | Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: intesa di massima

Gli agenti di Lautaro Martinez di nuovo nella sede dell’Inter. Sul tavolo il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023

Lautaro Martinez si avvicina al rinnovo del suo contratto con l’Inter. Come racolto da Calciomercato.it, l’entourage dell’attaccante argentino, capitanato da Beto Yaque, ha fatto nuovamente visita in sede per discutere del nuovo accordo. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, esiste già da qualche mese una sorta di intesa di massima tra i rappresentanti dell’attaccante e il club di viale della Liberazione per il prolungamento contrattuale – da capire se fino al 2024 o al 2025 – con annesso innalzamento dello stipendio a circa 5 milioni di euro netti più bonus. La clausola, valevole per l’estero nonché dal 1° al 7 luglio, potrebbe restare e alla stessa cifra odierna, ovvero 111 milioni di euro, ‘accontentando’ i desideri degli agenti e probabilmente dello stesso Martinez che così possono mantenersi una sorta di via di uscita qualora tornasse alla carica qualche top club europeo.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: le ULTIME di INTERLIVE

Da capire se l’intesa potrà essere formalizzata e ratificata addirittura già in queste ore, con l’Inter bloccata sul piano economico a causa soprattutto dell’incertezza societaria che sta vivendo. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI. Le parti potrebbero comunque porre fine alla trattativa per poi rinviare la firma ai prossimi mesi o settimane, quando la situazione in casa nerazzurra potrebbe essere forse più chiara e rosea. Più o meno come Marotta e soci hanno già fatto per i prolungamenti contrattuali di Bastoni e de Vrij, con entrambi c’è già un accordo, ma anche da Samaden per ciò che concerne quelli dei calciatori del settore giovanile. Ricordiamo che il rinnovo di Lautaro, così come quello degli altri, sarebbe utile anche per ridurre il ‘peso’ a bilancio del calciatore.