Faccia a faccia Lukaku-Ibrahimovic verso lo scadere del primo tempo del derby Inter-Milan valevole per i quarti di Coppa Italia

Inter-Milan, derby rovente. Verso la fine del primo tempo scontro furioso tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, anni fa insieme al Manchester United. Il rossonero ha provocato in qualche modo il centravanti nerazzurro, che ha avuto una reazione furiosa placata in parte dai suoi compagni. C’è stato un faccia a faccia tra i due.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: intesa di massim

Valeri ha poi ammonito entrambi, per il numero 9 dell’Inter un giallo pesante dato che lo condanna a saltare la semifinale. Intanto ‘Gazzetta.it’ pubblica le frasi pesanti che si sarebbero scambiati Lukaku e Ibrahimovic. Tutto parte dal secondo, che all’indirizzo del numero 9 interista avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Fuori di senno, Lukaku avrebbe replicato così: “Dai, andiamo dentro”. Ibrahimovic ripeterebbe la frase di prima, con il belga – ormai imbufalito – che stavolta risponderebbe a tono: “Fuck you and your wife – riporta la ‘rosea’ – Parliamo di tua madre? E’ una p…”.