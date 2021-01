Le ultime di calciomercato Inter si soffermano ancora una volta su Lautaro e il rinnovo del suo contratto. Arrivano conferme in merito alla news di Interlive

Ha giocato un buon derby Lautaro Martinez, confermando però di non vivere un gran momento in quanto a lucidità sotto porta. L’attaccante argentino è al centro delle voci di calciomercato a proposito del suo rinnovo di contratto con l’Inter, attualmente in scadenza nel 2023. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, intesa di massima per il rinnovo di Lautaro: arrivano conferme alla notizia di INTERLIVE

Il ‘Corriere dello Sport’ di stamane conferma quanto scritto ieri da Interlive.it: ovvero che tra il suo entourage e la dirigenza interista, incontratisi nella giornata di ieri nella sede di viale della Liberazione, c’è una intesa di massima per il prolungamento (fino al 2024, sostiene il quotidiano romano) con annesso aumento dell’ingaggio a 5 milioni di euro. La clausola, come vi abbiamo detto sempre ieri, dovrebbe restare e alla cifra attuale, 111 milioni di euro.

Siccome il club non sta attraversando un felice momento sul piano economico, il tutto dovuto anche l’incertezza sul futuro societario, la firma sul nuovo accordo potrebbe slittare alle prossime settimane se non addirittura ai prossimi mesi. Ma al momento non c’è alcun dubbio: il classe ’97 rinnoverà il suo contratto.