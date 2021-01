Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero riuscire ad assicurarsi le prestazioni di Dzeko grazie ad uno scambio davvero clamoroso

Nonostante il veto imposto da Suning, l’Inter potrebbe comunque riuscire ad affondare un colpo di mercato a gennaio. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, Edin Dzeko potrebbe approdare in nerazzurro. Il centravanti bosniaco della Roma piace molto ad Antonio Conte che lo voleva a Milano già la scorsa estate come riserva di lusso di Romelu Lukaku. L’affare non si completò, ma adesso le quotazioni per la riuscita dell’operazione tra giallorossi e ‘Beneamata’ sono in rialzo.

L’ex attaccante del Manchester City è ormai in rottura con la società capitolina dopo il litigio con l’allenatore Paulo Fonseca. Il club italiano ha provato ad approcciare uno scambio con il Psg, con Icardi che sarebbe così tornato in Italia, ma i parigini si sono opposti. Proprio per questo, potrebbe essere imbastito uno scambio con l’Inter: a Roma arriverebbe Alexis Sanchez, a Milano il Nazionale bosniaco, sempre nel mirino anche della Juventus.