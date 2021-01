Calciomercato Inter, scambio Dzeko-Sanchez | Incontro a Milano

Inter, incontro Ausilio-Pinto per trovare la giusta intesa per uno scambio di prestiti con Alexis Sanchez che finirà la stagione nella squadra giallorossa ed Edin Dzeko che approderebbe in nerazzurro

INTER INCONTRO PER SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ/ Si è concluso l’incontro tra il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio e quello della Roma Tiago Pinto che si sono visti nell’hotel ME di piazza della Repubblica a Milano, per un accordo per uno scambio di attaccanti, con Alexis Sanchez che si trasferirebbe nella Capitale, ed Edin Dzeko che approderebbe nella città lombarda. L’altro direttore sportivo nerazzurro Beppe Marotta, non ha potuto essere presente bloccato dall’impegno per l’assemblea di Lega che si è svolta nella giornata odierna e che doveva decidere dei diritti tv delle prossime tre stagioni. Gli stipendi dei due calciatori non sono un problema, visto che ricevono lo stesso salario, 7 milioni il cileno fino al 2023 e 7,5 il bosniaco fino al 2022. Questo dato potrebbe riuscire a sbloccare la situazione, che inizialmente la società milanese teneva ben chiusa e sembrava non voler assecondare.

In ogni caso il tempo stringe, visto che il mercato chiude tra pochi giorni e la squadra di Antonio Conte già martedì, se la situazione dovesse sbloccarsi, potrebbe utilizzare il nuovo arrivo, visto che il suo attaccante principe sarà squalificato nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus al Meazza.