Calciomercato Inter: Pinamonti potrebbe lasciare i nerazzurri per andare in una destinazione conosciuta ma allo stesso tempo inaspettata

Andrea Pinamonti potrebbe lasciare presto l’Inter. Il calciatore italiano classe 1999 non ha trovato molto spazio in nerazzurro tra problemi alla caviglia e poco spazio concessogli dal tecnico della ‘Beneamata’ Antonio Conte. Adesso, però, nonostante manchino davvero pochi giorni al termine del mercato di gennaio, potrebbe lasciare Milano per varie destinazioni, tutte in Serie A.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, post Handanovic in Serie A | Raiola propone lo scambio

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, scambio Dzeko-Sanchez | Incontro a Milano

Parma, Bologna, Benevento e Roma (Che grazie alla trattativa Dzeko-Sanchez potrebbe vedere arrivare anche Pinamonti in giallorosso) sono interessate al centravanti azzurro. Nelle ultime ore, però, anche una sua ex squadra si è interessata a lui: il Genoa, dove l’attaccante si trasferirebbe con la formula del prestito. Al suo posto, il ‘Biscione’ potrebbe riportare Eder a Milano, come spiegato in esclusiva da noi di Interlive. Difficile dire dove il giocatore si trasferirà, ma una cosa è certa: le pretendenti non mancano.