Le ultime di calciomercato Inter sul possibile scambio con la Roma tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Oggi nuovo incontro tra le parti

Scambio Sanchez-Dzeko, si continua a trattare. Oggi è previsto un nuovo incontro tra Inter e Roma, nello specifico tra il Ds nerazzurro Ausilio e il collega Pinto per cercare un accordo. Sul piano tecnico è già arrivato, ovviamente, l’ok del club di viale della Liberazione, non invece sotto l’aspetto economico: con la partenza del cileno, infatti, quest’ultimo perderebbe i benefici del Decreto Crescita. A bilancio Dzeko costa ben 15 milioni, l’ex Manchester 10,5-11 milioni lordi, la differenza è insomma di circa 4 milioni. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Dzeko-Sanchez più un altro nerazzurro: i nomi

La svolta potrebbe arrivare se i giallorossi accettassero di pagare il prestito di Sanchez; se contribuissero al pagamento di parte o di tutto lo stipendio del bosniaco (con l’Inter che continuerebbe a pagare il cileno), che ha rotto del tutto con Fonseca, infine se i capitolini dicessero sì all’inserimento di un altro calciatore interista, per alleggerire il monte stipendi dell’Inter che così avrebbe modo di farsi carico dell’intero ingaggio del numero 9 nativo di Sarajevo. Lo scambio, in tal caso, diventerebbe maxi: i nomi che si fanno sono quelli di Radu, Pinamonti e Matias Vecino.