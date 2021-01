Stefano Sensi ha iniziato a riprendere minutaggio nelle ultime uscite ma il suo nome è comunque accostato al mercato in uscita. Ci pensa la Fiorentina

Stagione molto complicata fin qui quella vissuta da Stefano Sensi che complici diversi problemi fisici ha giocato davvero poco. Conte sta provando a reinserirlo poco per volta nei meccanismi consolidati della squadra che sembra aver trovato una quadra differente con Brozovic, Barella e Vidal. Alla luce dello scarso minutaggio non è da escludere un addio di Sensi che piace molto a diverse compagini di Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la difficile permanenza di Joao Mario allo Sporting Lisbona

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: intesa di massima

Calciomercato Inter, Sensi nel mirino della Fiorentina: rilancio Castrovilli

Sensi è finito in particolar modo nel mirino della Fiorentina che tramite alcuni intermediari sarebbe tornata alla carica con l’Inter. Dal canto suo il club nerazzurro avrebbe posto come condizione per l’addio del centrocampista ex Sassuolo uno scambio con Gaetano Castrovilli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, post Handanovic in Serie A | Raiola propone lo scambio

Autore di una bella primissima parte di stagione prima di un importante calo di rendimento, Castrovilli resta comunque un elemento molto importante per i meccanismi della compagine di Prandelli. In virtù di questo la Fiorentina avrebbe già rifiutato.