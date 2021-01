La dirigenza del Milan è pronta a fare un regalo a Pioli per il possibile ritorno in Champions: spunta l’idea Perisic dall’Inter

Il duello tra Inter e Milan si è infiammato ancora di più dopo il derby di Coppa Italia vinto da Lukaku e soci martedì sera. Passaggio del turno per la truppa di Conte che ora si concentrerà nuovamente sulla sfida di campionato dove i rossoneri conducono con due punti di margine. I rapporti tra le due compagini di Milano potrebbero però presto anche spostarsi in sede di calciomercato con un nuovo possibile intreccio. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, affare col Milan: Perisic per Pioli

Il Milan dopo diverse stagioni di assenza, qualora riuscisse a mantenere lo stesso ritmo del girone d’andata, dovrebbe fare ritorno in Champions League. Con il grande rientro nella massima competizione europea Pioli potrebbe chiedere alla società uno sforzo per Ivan Perisic, perfetto per il 4-2-3-1 e che ha già avuto all’Inter.

Si tratterebbe nel caso di una trattativa ovviamente non semplice, con il Milan che potrebbe offrire 5 milioni per il cartellino del croato dilazionando su un triennale l’ingaggio alto da 5,5 milioni dello stesso calciatore che a giugno avrebbe un solo anno di contratto con i nerazzurri. L’Inter preferirebbe una cessione all’estero ma a Perisic invece potrebbe non dispiacere trasloco sull’altra sponda di Milano, dove troverebbe anche il connazionale Ante Rebic.