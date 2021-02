Calciomercato Inter: l’attaccante vuole tornare in nerazzurro. La condizione resta però sempre la stessa. Le ultime

Spera ancora nell’Inter, come scrive stamane ‘Tuttosport’. L’attaccante vuole tornare in Italia, nello specifico in nerazzurro dove ritroverebbe quell’Antonio Conte già avuto come CT in Nazionale. Stiamo ovviamente parlando di Eder, intenzionato a lasciare la Cina, lo Jiangsu di Suning col quale è pure in scadenza di contratto. L’italo-brasiliano è in pressing sui suoi agenti, preme affinché gli trovino sistemazione in Serie A. Meglio ancora, ad Appiano Gentile che lasciò nel luglio 2018 per volare a Nanchino. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eder se parte Pinamonti: la situazione

La ‘condizione’ per il ritorno di Eder all’Inter, come scritto da Interlive.it lo scorso 11 gennaio, rimane la stessa: la partenza di Pinamonti. La società, tuttavia, continua a ribadire che il calciomercato è chiuso, sia in entrata che in uscita, quindi il classe ’99 gestito da Raiola – in queste ore accostato al Bologna – rimarrà in nerazzurro a meno appunto di clamorose sorprese, e di conseguenza Eder non farà ritorno a Milano.