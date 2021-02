Le ultime di calciomercato Inter si soffermano sulle dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta all’Hotel Sheraton di Milano

Nessuna sorpresa in queste ultime ore, il calciomercato Inter è chiuso. Lo ha ribadito Beppe Marotta, presente all’Hotel Sheraton di Milano, al microfono di ‘Sportitalia’: “Non ci saranno né uscite, né entrate, per noi questa sessione è assolutamente conclusa“. L’Amministratore delegato interista ha poi nuovamente risposto sullo scambio Dzeko-Sanchez con la Roma non andato in porto: “C’è stata un po’ di audacia da parte degli agenti dei due calciatori. Al di là di un incontro tra i direttori non si è mai entrati nel vivo della trattativa”. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, Marotta: “Eriksen professionista serio, Conte ha avuto un’intuizione”

In conclusione Marotta ha risposto su Eriksen, rilanciatosi nelle ultime due partite: “Se ora è al centro del nostro progetto? Quando si è in un grande club titolari e riserve non ci sono, ma titolari e titolari – le parole del Ceo nerazzurro – Le valutazioni vanno fatte anche sulla disponibilità del calciatore, Conte ha avuto un’intuizione nel cambiargli ruolo e lo stesso Eriksen si è dimostrato un professionista serio”