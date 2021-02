Da Brozovic e Vidal a Cristiano Ronaldo, le probabili formazioni del derby d’Italia Inter-Juventus valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

Conte non farà turnoverà stasera contro la Juventus nel derby d’Italia valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. A quanto pare gli unici cambi che opererà il tecnico saranno quelli obbligati: Darmian e Sanchez al posto degli squalificati Hakimi e Lukaku. Nell’undici titolare si rivedranno Brozovic, con Eriksen che si riaccomederà in panchina, de Vrij, Vidal e Young. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Turnover, invece, lo farà Pirlo: probabile panchina per Chiesa e Morata, al momento Kulusevski è infatti favorito per agire davanti in coppia con Cristiano Ronaldo. L’arbitro sarà Calvarese.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, Conte: “Lukaku sta bene. Ecco cosa voglio fare con Eriksen”

Probabili formazioni Inter-Juventus

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All.: Conte

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo

Arbitro: Calvarese di Teramo