Alla vigilia di Inter-Juventus, match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia in programma a ‘San Siro’ alle ore 20.45, ha parlato il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ai microfoni di ‘Rai Sport’ spiegando le difficoltà di affrontare un avversario del genere per ben due volte. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Non mancano due parole riguardanti Lukaku ed Eriksen:

“Juventus? Grande rispetto, affrontiamo una formazione forte. Dobbiamo fare una grande partita, si gioca sui 180′. Lo scorso anno perdemmo in casa col Napoli e poi pareggiammo 1-1 al ‘San Paolo’. Dobbiamo fare del nostro meglio. Lukaku? Non è la prima volta che manca Romelu, giocherà Sanchez. Sta bene, è sereno. Ora può riposare per questo stop forzato e farsi trovare pronto per il campionato. Eriksen? Christian è un bravo ragazzo, stiamo cercando di lavorare tanto con lui e di dargli più soluzioni in campo per dare a lui, a me e alla squadra più alternative”.