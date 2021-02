Borja Valero: ”Inter, nessun rimpianto: felice di quello che ho fatto”

A Fanpage, Borja Valero ha parlato della sua esperienza all’Inter: “Sono felice di quello che ho fatto in nerazzurro, il bilancio è assolutamente positivo. Sono stato in un grande club e abbiamo fatto bene, sono contento di aver fatto un’esperienza a Milano. Anche se inizialmente ero ai margini, in seguito mi sono ritagliato il mio spazio perché ho lavorato tanto e bene anche quando non giocavo” ha detto.

