Stefano Sensi sembra tutt’altro che centrale nel progetto dell’Inter. Con Conte anche il prossimo anno potrebbe partire in estate

Stagione fin qui molto complicata per Stefano Sensi, lontano parente del calciatore che fece benissimo lo scorso anno all’inizio della sua avventura interista. Il centrocampista di Conte è reduce da una serie di infortuni e più in generale appare meno funzionale e performante rispetto alle prime battute con la casacca nerazzurra. L’ex Sassuolo è quindi finito indietro nelle gerarchie di Antonio Conte e non è da escludere una possibile cessione alla fine dell’attuale stagione. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio alla pari con Sensi: idea dalla Roma

Può dunque chiudersi già a giugno il matrimonio tra l’Inter e Stefano Sensi che nel caso potrebbe diventare un’interessante pedina di scambio, soprattutto se sulla panchina nerazzurra dovesse esserci ancora Antonio Conte.

Con il tecnico salentino ancora in sella è possibile un tentativo di scambio con Jordan Veretout della Roma. Uno affare alla pari sui 30 milioni di euro che nel caso favorirebbe una plusvalenza importante per entrambe le compagini, sempre attente ai conti.