Fiorentina-Inter, pericolo in più per Conte: Kokorin può giocare

Venerdì è già tempo di campionato e l’Inter è attesa dall’insidiosa trasferta di Firenze. Per il tecnico ci sarà da affrontare un pericolo in più, ossia il nuovo acquisto Kokorin che sarà a disposizione di Prandelli: il russo ha ricevuto il via libera dalla federazione russa con allegato transfer, dunque potrà essere impiegato come suggerisce il sito Firenzeviola.it.

