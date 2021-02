DIRETTA Serie A LIVE, Fiorentina-Inter | La cronaca in tempo reale

La ventunesima giornata di Serie A mette di fronte Fiorentina e Inter allo stadio Franchi. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo della Fiorentina nell’anticipo che apre la 21esima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono dare seguito alla vittoria contro il Benevento per portarsi in testa alla classifica almeno per una notte in attesa della gara del Milan. Dall’altra i viola di Prandelli puntano ad un risultato di prestigio per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. All’andata l’Inter si impose 4-3. Interlive.it vi offre la sfida del Franchi in tempo reale.