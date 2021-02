Si è conclusa la sfida del ‘Franchi’ Fiorentina-Inter valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Ecco cronaca, tabellino, top e flop

L’Inter si impone al ‘Franchi’ contro la Fiorentina e si prende la testa della classifica in attesa del Milan impegnato domenica in casa contro il fanalino di coda Crotone. Barella sblocca con un tiro a giro dal limite dell’area alla mezz’ora di un primo tempo equilibrato, mentre nel secondo è dominio dei nerazzurri che fissano il punteggio finale sul 2-0 con la rete di Perisic a porta vuota su assist di Hakimi. Ora la squadra di Conte, in tribuna per scontare la seconda e ultima giornata di squalifica, tornerà in campo martedì contro la Juventus per cercare di ribaltare il ko dell’andata e conquistare e il pass per la finale di Coppa Italia prima del big match contro la Lazio e del derby crocevia per lo scudetto.

Pagelle e tabellino Fiorentina-Inter

TOP

Brozovic – Lo spazio che gli lascia la Fiorentina se lo prende tutto e pure con gli interessi. Prova da grande direttore d’orchestra, a tutto campo e sempre con estrema lucidità.

Hakimi – Devastante e determinante nella ripresa per sigillare la vittoria dopo un primo tempo a sprazzi.

Barella – Dopo che Dragowski gli nega la gioia della rete con una super parata, sblocca con un destro a giro dal limite una partita che poi condisce come suo solito da tanta intensità e grinta. Non si risparmia mai, la crescita continua.

Perisic – Nella ripresa ha campo e riesce a esibire il meglio del suo repertorio siglando la terza rete stagionale, una rete pesante perché mette in cassaforte il successo.

FLOP

Lukaku – Rientro post squalifica da dimenticare per il belga, macchinoso e impreciso. Insomma una serata no, ma l’Inter vince lo stesso rispondendo a chi la definisce Lukaku-dipendente.

TABELLINO

Fiorentina-Inter 0-2

30′ Barella, 51′ Perisic

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti (72′ Malcuit), Amrabat, Eysseric (72′ Pulgar), Biraghi (82′ Barreca); Bonaventura, Borja Valero (45′ Kouame); Vlahovic (72′ Kokorin). All.: Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (45′ Gagliardini), Perisic (80′ Darmian); Sanchez (62′ Lautaro), Lukaku (89′ Pinamonti). All.: Conte

Arbitro: La Penna di Roma 1

Var: Mazzoleni

Ammoniti: Perisic, Amrabat, Martinez Quarta, Pulgar

Note: 1′ recupero pt; 4′ st