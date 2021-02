Dodò: l’ex giocatore nerazzurro si è regalato un bel contratto fino al 2023 con l’Atletico Mineiro

Inter, l’ex difensore nerazzurro Dodò ha trovato una nuova squadra per far ripartire la sua carriera. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2023 con l’Atletico Mineiro. Una buona occasione per far ripartire la sua carriera visto che compirà solo 29 anni il prossimo 9 febbraio

INTER DODO’ AGGIORNAMENTO/ L’ex calciatore di Roma, Inter e Sampdoria Dodò, ha trovato una nuova squadra. Il giocatore, in nerazzurro dal 2014 al 2016, con solo 20 presenze anche a causa di un grave infortunio che lo tenne fuori per dei mesi, ha appena trovato un accordo con una formazione brasiliana. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2023 con l’Atletico Mineiro, formazione che in questo momento, a 4 giornate dal termine del campionato brasiliano, si trova in terza posizione a 4 punti dal Flamengo e a 6 dall’Internacional che è primo.

Nonostante una carriera iniziata nel Corinthians nel 2009, il difensore, che oggi ha compiuto 29 anni e se pensiamo che Maicon a 39 anni sta ancora giocando, seppure in un campionato minore, la carriera di questo terzino è ancora in divenire. Nei suoi due anni in nerazzurro, nonostante un rendimento non eccezionale, il difensore venne comunque preso in simpatia dai supporter della squadra milanese, che nel periodo in cui era infortunato gli inviarono molti messaggi di pronta guarigione e non gli fecero mancare la loro vicinanza.