Pioli: ”Inter? Dobbiamo abituarci alle pressioni se vogliamo lo scudetto”

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato del testa a testa con l’Inter per il titolo: ”Se vogliamo vincere lo scudetto dobbiamo abituarci alle pressioni. Siamo a metà del percorso, non possiamo e non dobbiamo sbagliare, a cominciare dalla gara contro il Crotone dobbiamo subito ritrovare la vittoria” ha concluso.

