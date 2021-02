Nicolò Barella è uno dei pilastri dell’Inter di Conte oltre che l’attuale migliore centrocampista italiano. Il classe ’97 fa gola a mezza Europa, in particolare alle big della Premier. Occhio al Liverpool

Oggi l’anima e i polmoni dell’Inter, ovvero Nicolò Barella, compie 24 anni. Quello che è uno dei pilastri della squadra di Antonio Conte, nonché considerato da quasi tutti gli addetti ai lavori il miglior centrocampista italiano, è ovviamente ambitissimo sul calciomercato, anche in un momento di crisi come questo. Sul classe ’97 sardo si registra l’interesse di mezza Europa che conta, in particolare del Real Madrid e dei top club inglesi. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Liverpool ci prova per Barella: scambio ‘due per uno’

Per Barella si è riparlato in particolare del Chelsea, che ci provò in maniera concreta per il suo cartellino quando indossava ancora la maglia del Cagliari, mentre è di queste ore l’indiscrezione di un possibile tentativo a giugno del Liverpool di Jurgen Klopp. I ‘Reds’ hanno bisogno di aggiungere una forza fresca al proprio centrocampo e Barella rappresenta a quanto pare uno dei principali obiettivi. Si sussurra di una probabile offerta di scambio, anzi di maxi scambio con due elementi di spessore non al centro del progetto tecnico (specie il primo): il laterale sinistro greco Tsimikas, trattato dai nerazzurri ai tempi dell’Olympiacos, e il centrocampista guineano Naby Keita. L’operazione sarebbe di complessivi 60 milioni di euro ‘virtuali’.

L’Inter versa in difficoltà economiche e per questo non può considerare incedibile nessuno dei suoi giocatori, ma di uno come Barella si priverebbe solo di fronte a una proposta tutta cash (70-80 milioni) senza quindi contropartite.