Enciso-Inter, arriva la conferma: affare da 20 milioni

Julio Enciso è un nome caldo per il calciomercato dell’Inter: arriva la conferma alla possibile operazione con il Brighton

Da qui alla fine del calciomercato, l’Inter deve ancora sistemare diversi tasselli sia in entrata, sia in uscita. I nerazzurri stanno cercando un nuovo difensore centrale che possa dare forza, velocità e ringiovanire il reparto, ma Cristian Chivu ha ribadito a più riprese quanto serva un trequartista in grado di fare la differenza nell’uno contro uno e al tiro dalla distanza.

La lista della società è lunga e da tempo si cerca un profilo con queste caratteristiche, addirittura da quando Simone Inzaghi sedeva sulla panchina nerazzurra. Negli ultimi giorni, proprio per questa ragione, si parla a più riprese di un possibile assalto a Julio Enciso, fantasista del Brighton di 21 anni che ha giocato la seconda parte di stagione in prestito all’Ipswich.

Il paraguaiano non ha vissuto di certo un’annata fortunata, visto che ha praticamente perso la prima parte di stagione in panchina. Le cose sono andate meglio in prestito, ma ha comunque realizzato solo 2 gol e 3 assist, un bottino di gran lunga al di sotto delle aspettative e delle sue qualità tecniche.

L’Inter ha in testa Enciso da un anno: i dettagli

Vi abbiamo riportato addirittura 11 mesi fa dell’interesse dell’Inter per Enciso. Il calciatore piace parecchio a Piero Ausilio e a tutta la dirigenza nerazzurra, che quest’estate avrebbero delle condizioni favorevoli per chiudere il suo arrivo in Italia. Infatti, basterebbe una cifra tra i 15 e i 20 milioni per chiudere l’affare, in calo rispetto all’estate precedente.

Ciò non è dovuto solo all’annata deludente di Enciso, ma anche al fatto che il contratto che lo lega al Brighton è in scadenza a giugno 2026. Per forza di cose, le condizioni sono migliori e in linea con le casse nerazzurre, visto che l’Inter ha intenzione di raccogliere un tesoretto dalle cessioni minori.

Enciso resta sottolineato di blu sulla lista della dirigenza e le sue caratteristiche, seppur tutte da affinare, sono quelle che interessano ai nerazzurri. È molto bravo nel dribbling nello stretto e nel tiro dalla distanza, ma deve migliorare nei passaggi e nella pulizia del gioco.

Parliamo comunque di un ragazzo molto giovane e di prospettiva, che potrebbe completare la sua formazione in nerazzurro. Certo, non è un nome pronto come Nkunku, ma potrebbe comunque essere un colpo di valore per Chivu.