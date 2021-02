Nuove voci clamorose sulla possibile partenza di Lukaku al termine di questa stagione. L’Inter rimpiazzerebbe il belga con un bomber già militante in Serie A

In casa Inter è vigilia della supersfida con la Juventus valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, eppure a tenere banco – oltre alle questioni societarie – è il calciomercato. Dall’erede di Handanovic, con i nerazzurri che a quanto pare si sono avvicinati al portoghese Rui Silva, alla possibile partenza di Lukaku al termine di questa stagione. Proprio questa mattina alcune fonti spagnole rilanciano la pista Real Madrid, a caccia di un sostituto di Benzema, per il centravanti belga, con il club di viale della Liberazione disposto a privarsene di fronte ovviamente a una proposta importante. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Dzeko al posto di Lukaku: scenario clamoroso

Di novanta-cento milioni, con Perez che potrebbe però mettere sul tavolo un grosso ‘sconto’ sul prezzo finale di Hakimi (la prima rata, del resto, ancora deve essere pagata…), l’offerta che potrebbe far vacillare l’Inter. E chi al posto dell’ex Manchester United? Rumors sia italiani che ispanici ripropongono un vecchio obiettivo tornato d’attualità negli ultimissimi giorni della finestra di gennaio, vale a dire Edin Dzeko. Il bosniaco ha fatto ‘pace’ con Fonseca solo per rientrare tra i ranghi, ma nei suoi piani per il prossimo futuro resta l’addio alla Roma. Stando a ‘La Repubblica’ i giallorossi potrebbero anche lasciarlo andare via a zero, risolvendo il contratto in scadenza nel 2022, pur di liberarsi del suo ingaggio di 7,5 milioni di euro netti. Lukaku al Real, Dzeko – a zero – come suo sostituto, uno scenario clamoroso.