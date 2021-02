Sacchi: ”Barella è diventato un big. L’Inter acquisisca mentalità vincente”

Sacchi: ”Barella è diventato un big. L’Inter acquisisca mentalità vincente”

A La Gazzetta dello Sport, Sacchi ha fatto il punto sull’Inter e su Barella: ”Barella è l’esempio perfetto del calciatore moderno, gioca per la squadra e con la squadra e ha una continuità di rendimento incredibile. E’ cresciuto tantissimo rispetto ai suoi anni giovanili: non era eccelso sotto tutti i punti di vista ma è diventato un calciatore fondamentale per l’Inter e il calcio italiano. Questo la dice lunga sulle motivazioni e sul lavoro che ha svolto giorno dopo giorno per arrivare ai massimi livelli. L’Inter? E’ una grande sulla carta ma non ha ancora la mentalità vincente” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma