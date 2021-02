Calciomercato Inter: i nerazzurri potevano arrivare ad acquistare Paulo Dybala in uno scambio clamoroso con la Juventus. Tutti i dettagli

Stagione difficile per l’Inter, che a causa di un veto imposto da Suning non ha praticamente portato avanti sul mercato il progetto iniziato con Antonio Conte oltre un anno fa. Proprio nell’estate che vedeva il tecnico leccese debuttare sulla panchina dei nerazzurri, Marotta e soci stavano per imbastire una trattativa davvero clamorosa.

Uno scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi protagonisti. ‘Tuttosport’ spiega che tutto saltò per due motivi precisi. Di tempo per concludere l’affare non ce n’era moltissimo e in più Fabio Paratici decise di bloccare tutto e trattenere l’attaccante argentino. Icardi si trasferì successivamente in Francia al Paris Saint Germain.