Calciomercato Inter: nella corsa a due per Rodrigo De Paul con nerazzurri e bianconeri protagonisti sembrerebbe essere una clamorosa smentita

Rodrigo De Paul, nonostante la crisi economica dovuta al Coronavirus che ha influenzato anche il mondo del calcio da tempo, rimane un giocatore che piace molto ai top club come Inter e Juventus. Nella sessione di calciomercato estiva, che avrà inizio tra qualche mese, si prevede un vero e proprio derby d'Italia per il calciatore argentino in forze all'Udinese.

Tuttavia, però, lo stesso centrocampista classe 1994 avrebbe smentito ogni tipo di trattativa passata con qualsiasi altro club al di fuori dei friulani. Ai microfoni di ‘Udinese TV’, il Nazionale argentino ha spiegato:

“Nella scorsa estate e a gennaio si è parlato molto di me in chiave mercato, ma sono subito andato dal direttore a dire che non sarei andato da nessuna parte. Non puoi pretendere che i compagni lottino per te e con te se sei tu il primo a non crederci. Per questo ho chiuso le porte a tutti. Non so quando sarà il mio ultimo giorno ad Udine, ma fino a quel momento darò tutto”.