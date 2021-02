DIRETTA Coppa Italia LIVE, Juventus-Inter | La cronaca in tempo reale

Le semifinali di ritorno di Coppa Italia mettono di fronte Juventus e Inter all’Allianz Stadium’. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita alla Juventus nel derby d’Italia valido come semifinale di ritorno di Coppa Italia, ad una settimana dalla gara di andata finita 2-1 per la ‘Vecchia Signora’. Per riuscire a centrare la finale del 19 maggio, i nerazzurri di Conte hanno bisogno di fare un’impresa e vincere con due gol di scarto oppure di misura ma segnando almeno tre reti. Ai bianconeri di Pirlo invece basterebbe anche perdere 1-0 per passare il turno. Interlive.it vi offre la sfida dell’Allianz Arena in tempo reale.