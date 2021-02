Toni: ”L’Inter mi ha voluto fortemente, Della Valle si oppose con forza”

Intervistato da RTV38, Luca Toni è tornato a parlare del trasferimento sfumato all’Inter nell’estate del 2006: ”Moratti mi voleva a tutti i costi, offrì 25 milioni di euro, tanti soldi che la Fiorentina decide di non voler prendere nonostante mi disse di portare una cifra del genere per l’addio. Della Valle si oppose con forza, voleva tenermi per la salvezza e mi promise che sarei potuto andare via l’anno dopo” ha concluso.

