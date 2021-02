Juventus-Inter: il match di Coppa Italia continua anche il giorno dopo. E Agnelli-Conte non è stato l’unico scontro acceso della serata

Juventus-Inter non è mai soltanto una partita. Tra bianconeri e nerazzurri, dopo il match di Coppa Italia di ieri sera finito 0-0, tanta tensione. Come rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, non solo un duro scontro verbale tra il presidente della ‘Vecchia Signora’ Gianni Agnelli e il tecnico della ‘Beneamata’ Antonio Conte. Anche Fabio Paratici e Gabriele Oriali si sono scontrati. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Il dito medio alzato al cielo dal tecnico leccese avrebbe decisamente innervosito la dirigenza della Juve. Tensione dunque alle stelle durante e dopo il match di Coppa Italia fra le due compagini, con lo stesso Conte ad affermare dopo la partita:

“Io dico che la Juventus dovrebbe dire la verità. Penso anche il quarto uomo abbia sentito e visto cos’è successo per tutta la partita. Bisognerebbe essere più educati secondo me. Non c’è niente da dire: bisognerebbe che ci fosse più sportività e avere più rispetto per chi lavora”.