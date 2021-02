Inter: dal nuovo logo al nuovo font tanti cambiamenti nei prossimi mesi per i nerazzurri che daranno una svolta grafica al club. I dettagli

Settimane intense per l’Inter, con Suning che sta lavorando a tempo pieno per il futuro dei nerazzurri. Settimane fondamentali per capire le sorti societarie della ‘Beneamata’ e non solo. A breve, infatti, dovrebbe cambiare il logo del club.

Secondo ‘FootyHeadLines.com’, il ‘Biscione’ avrebbe presentato una domanda per registrare il marchio e confermare così il nuovo simbolo della società che dovrebbe essere inserito da marzo in poi. Ma c’è di più, dato che secondo ‘Calcio e Finanza’ ci sarà anche un cambio di font. La scritta ‘Inter’ cambierà, con quella nuova che dovrebbe essere utilizzata nei social e in ambito commerciale.