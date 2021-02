Assalto a Meret in estate: è il nuovo ‘bocciato’ in casa Napoli

E’ il nuovo bocciato in casa Napoli e l’Inter vorrebbe approfittarne per blindare la porta del futuro. Gattuso ha scelto Ospina e per Meret si aprono le porte dell’addio. L’Inter cerca il sostituto di Handanovic e dopo Musso e Cragno rispunta anche l’ex Udinese, per il quale potrebbe bastare una somma stimata in circa 30 milioni di euro.

