Calciomercato Inter: si raffredda il tema della panchina con Simeone che negli scorsi giorni era stato accostato ai nerazzurri. I dettagli

L’Inter, fuori sia dalla Coppa Italia che dalla Champions League, è rimasta in gioco soltanto per il campionato. Proprio in Serie A, i nerazzurri sono adesso attesi da due sfide alquanto insidiose contro Lazio e Milan. Antonio Conte è pronto a fare di tutto per riportare la ‘Beneamata’ al successo. Lo stesso tecnico leccese, negli ultimi giorni, era stato allontanato dalla panchina interista. Secondo il ‘Don Balon’, infatti, Marotta e soci starebbero pensando di sostituire l’ex allenatore di Juventus e Chelsea con Diego Simeone. Proviamo a spiegare, però, perché si tratta di una trattativa a dir poco impossibile. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Simeone impossibile: il motivo è chiaro

Diego Simeone all’Inter, una trattativa a dir poco impossibile. Certo, il calciomercato ci ha spesso insegnato che anche la trattativa più folle può essere completata al meglio, ma in questo caso ci vorrebbe veramente un miracolo; il ‘Cholo’, infatti, all’Atletico Madrid incassa 41 milioni di euro lordi (21 netti) a stagione e, in più, il tecnico dei ‘Colchoneros’ sembra vicino a rinnovare il suo attuale contratto con il club madrileno.

Peraltro i nerazzurri con la situazione societaria poco chiara e il veto imposto da Suning sulla disponibilità economica del club, sanno che sostituire Conte con Simeone, ad oggi, è pura fantasia.