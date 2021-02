Conte già al lavoro per il big match Inter-Lazio in programma domenica sera al ‘Meazza’. Problema diffidati: tre big a rischio squalifica per il derby scudetto col Milan

Difficile per l’Inter non pensare più alla sfida con la Juventus, soprattutto alla cocente eliminazione con tutto l’extracampo a corredo, ma Conte e i suoi calciatori sono obbligati a farlo dato che fra soli tre giorni ci sarà la sfida con la Lazio di Simone Inzaghi, reduce in campionato da sei vittorie consecutive. Lukaku e compagni dovranno assolutamente vincere, in modo da arrivare nelle migliori condizioni possibili, mentali e di classifica al derby col Milan di domenica 21 febbraio. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter-Lazio: Barella, Bastoni e Brozovic a rischio squalifica per il derby: la scelta di Conte

A proposito di derby, in casa nerazzurra ci sono tre big a rischio poiché diffidati: parliamo di Bastoni, Barella e Marcelo Brozovic. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, Conte è intenzionato a lasciare in panchina almeno due di loro onde evitare di presentarsi alla stracittadina scudetto privo degli elementi più importanti della sua squadra: sicuramente Bastoni, con Kolarov destinato a rimpiazzarlo e poi uno tra Barella e Brozovic. Potrebbe ‘riposare’ l’ex Cagliari qualora tornasse arruolabile Arturo Vidal.