La stagione di Achraf Hakimi ha già ampiamente ripagato l’investimento fatto in estate dall’Inter per strapparlo al Real Madrid. Il Chelsea mette il mirino su di lui con un doppio scambio

Arrivato la scorsa estate per una cifra vicina ai 45 milioni bonus compresi, Achraf Hakimi ha saputo conquistare in breve tempo il cuore dei tifosi e dell’intero ambiente nerazzurro. Un vero e proprio affare per l’Inter che ha trovato una freccia che a destra mancava di questo livello dai tempi del brasiliano Maicon. Il marocchino sta infatti abbinando quantità e qualità alternando fase difensiva ad una straripante fase offensiva, autentico cavallo di battaglia dell’ex Real che ha già messo a referto sei gol e altrettanti assist in questa stagione. Un exploit ulteriore dopo quanto fatto vedere a Dortmund che inevitabilmente fa diventare Hakimi un prossimo uomo mercato per le altre big europee. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio due per uno per Hakimi: spunta Ziyech

Tra i club che potrebbero interessarsi ad Hakimi c’è anche il Chelsea di Thomas Tuchel, arrivato da una manciata di settimane alla guida dei ‘Blues’ dopo l’addio di Lampard. I londinesi potrebbero dunque provarci in estate in quanto al tecnico tedesco farebbe comodo un calciatore del genere per ricoprire il ruolo di esterno destro a tutta fascia.

Il Chelsea potrebbe provarci con uno scambio due per uno da circa 65 milioni di euro complessivi per tentare di convincere la dirigenza dell’Inter a cedere il proprio gioiello. Sul piatto Emerson Palmieri, valutato sui 12 milioni, insieme ad Hakim Zyiech che non sta trovando lo spazio sperato al momento del suo acquisto dall’Ajax, esattamente come l’italo-brasiliano chiuso dalla concorrenza di Chilwell. I ‘blues’ valutano il trequartista marocchino sui 50/53 milioni di euro e potrebbero così dar vita ad un maxi affare. Vedremo cosa accadrà al termine della stagione la prossima estate.