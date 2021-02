Scontro Conte-Agnelli e quello successivo tra Oriali e Paratici sempre in Juventus-Inter di Coppa Italia: arrivata la decisione del Giudice sportivo

Nulla da segnalare, a parte la prevista squalifica di turno di Brozovic, il Giudice sportivo non ha inflitto alcuna sanzione ai protagonisti extracampo del durante e dopo di Juventus-Inter. Da Conte e il suo dito medio ad Agnelli, che durante la partita si dice lo avesse insultato pesantemente. Lo ha insultato sicuramente alla fine, come testimoniato da video e immagini. Nessuna sanzione nemmeno per Oriali e Paratici, andati allo scontro nel sottopassaggio alla fine del match che ha premiato i bianconeri con la qualificazione alla finale di Coppa Italia.

Juventus-Inter, la Procura federale apre un’inchiesta

Va comunque tutto come previsto già in queste ore, considerato che nel referto arbitrale non sarebbero menzionati gli accaduti. Ora, però, la Procura federale ha deciso in via ufficiale di aprire una inchiesta – “relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia” – come del resto ha già fatto per lo scontro tra Lukaku e Ibrahimovic nel derby dello scorso 26 gennaio. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Insomma Juventus-Inter, perlomeno fuori dal rettangolo verde, proseguirà ancora per un bel po’.