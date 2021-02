Post Conte, Suning ha deciso: mega offerta a Simeone

Se l’Inter dovesse decidere di separarsi da Antonio Conte, Suning ha già scelto il sostituto di valore per i prossimi anni. Come riferisce ‘Don Balon’, il prescelto sarebbe Simeone, per il quale la proprietà ha in mente di offrire un ingaggio da circa 22 milioni netti per un progetto quadriennale. Se Conte non dovesse vincere lo scudetto, l’assalto all’ex giocatore dell’Inter sarebbe realtà.

